Астрахань, 7 февраля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Астраханской области прокомментировали информацию о том, что лечащиеся на дому пациенты с коронавирусом получают недостаточно бесплатных лекарств. Как сообщает ИА REGNUM, в ведомстве считают, что пациенты часто требуют выписать им антибиотики, хотя при лёгкой форме ковида они не являются необходимыми.

Иван Шилов ИА REGNUM Таблетки

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В конце января активисты ОНФ провели опрос для тех, кто перенёс COVID-19 дома. Бесплатные лекарства для лечения на дому получили только 26,7% опрошенных. В основном, пациентам выдавали противовирусные и жаропонижающие препараты. Привозили медикаменты друзья и родственники 57,7% респондентов, 49,3% пришлось ходить в аптеки самим — несмотря на подтверждённое заражение коронавирусом.

После публикации была организована проверка. В региональных учреждениях здравоохранения находится медикаментов для ковид-пациентов на общую сумму 42 млн рублей — не только противовирусные препараты и антибиотики, но противовоспалительные, гормональные и другие препараты. При этом чиновники отметили, что, если лечащий врач не выписал антибиотики, значит, они не требовались пациенту.

«В министерство тоже поступают обращения граждан, связанные с недостатком лекарств от ковид, но при детальном рассмотрении выясняется, что многие граждане считают недостаточной выдачу только жаропонижающего и противовирусного препарата (например, парацетамола и назального противовирусного спрея), и при легком течении заболевания требуют от врача назначения антибиотика. Лекарственные средства имеются в наличии, но выдаются они строго в соответствии с утвержденными нормами и в соответствии с показаниями в каждом конкретном случае», — прокомментировал министр здравоохранения региона Александр Буркин.

«Если диагноз подтверждён, мы выдаем противовирусные препараты. Антикоагулянты тоже по показаниям, учитывая возраст пациента и сопутствующую патологию, антибиотики мы выдаём при наличии пневмонии и жалобах на высокую температуру. У нас за сутки проходит около 300 человек и если результат теста положительный, мы всех обеспечиваем лекарствами в соответствии с назначением врача. Единственное, когда выдают противовирусные препараты — капли в нос «Альфарона», «Умифеновир» или «Арбидол» — некоторые пациенты считают, что это не лечение лёгкой степени коронавирусной инфекции именно противовирусными препаратами, хотя, на самом деле, это не так. Антибиотики же выдаются только по показаниям, мы не выдаём весь спектр наших препаратов сразу при первичном посещении, то есть для этого должны быть строгие показания», — рассказала руководитель амбулаторного центра на ул. Котовского Елена Чистякова.