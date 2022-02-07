Улан-Батор, 7 февраля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 6 февраля встретился с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, — сообщает пресс-служба правительства Монголии.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

В ходе встречи Си Цзиньпин заявил о готовности КНР работать вместе с Монголией над углублением взаимного доверия, дружбы и сотрудничества, чтобы вывести китайско-монгольские отношения на новый уровень развития.

Также 6 февраля правительства Монголии и КНР опубликовали совместное заявление. В нем отмечается, что Китай и Монголия договорились укреплять всестороннее сотрудничество в области развития на взаимовыгодной основе.

В заявлении правительств двух стран Монголия подтверждает свою приверженность принципу одного Китая и поддержку позиции китайской стороны по вопросам, касающимся Тайваня, Гонконга, Синьцзяна и Тибета.

Монголия и Китай также договорились укреплять сотрудничество в области защиты окружающей среды, предотвращения и контроля за опустыниванием, совместно бороться с глобальным изменением климата. В связи с этим Китай положительно оценил программу Монголии по высадке 1 миллиарда деревьев, которую инициировал президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Китайская сторона выразила готовность обмениваться знаниями и сотрудничать с Монголией в этой области.