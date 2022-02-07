Посёлок совхоза имени Ленина, Московская область, , 18:22 — REGNUM Акционеры ЗАО «Совхоз имени Ленина» подали в Арбитражный суд Московской области иск к Дмитрию Мартышенко. Предмет спора — большая квартира, которую в 2018 году директор совхоза имени Ленина продал своему сотруднику по заниженной стоимости. Истцы уверены, что подобной сделкой Павел Грудинин и Дмитрий Мартышенко нанесли существенный ущерб сельхозпредприятию.

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Речь идет о жилплощади в посёлке совхоза имени Ленина. Квартира №87 в доме №22 насчитывает 90,9 квадратных метров. Просторная «трешка» досталась бывшему пастору с криминальным прошлым всего за 9 млн рублей. Интересно, что сразу он заплатил лишь 2,5 млн рублей. Остальную сумму Павел Грудинин разрешил погасить до февраля 2024 года.

По мнению акционеров Совхоза им. Ленина, Дмитрий Мартышенко «очень удобно устроился на шее скандального олигарха».

«Снимает ему низкопробные ролики, с пеной у рта кричит, что вокруг все рейдеры, а «Павел Николаевич — молодец!». Непыльное занятие, а взамен начальник дарует почти 100 «квадратов» по цене обшарпанной студии», — отмечается на сайте Совхоз. инфо

На самом деле, по мнению информационного канала «калужскому бандиту удалось сэкономить дважды. Ведь квартира на самом деле стоит 12,7 млн рублей. Получается, Дмитрий Мартышенко «нагрел» не только Павла Грудинина, но и «Совхоз имени Ленина». Сельхозпредприятие — на 3,7 млн рублей. Акционеры ЗАО просят суд признать сделку недействительной и обязать Дмитрия Мартышенко вернуть жилплощадь в «Совхоз».