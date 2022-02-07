Лос-Анджелес, США, 7 февраля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Джеймс Ганн решил отметить полгода со дня премьеры кинокомикса «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Публикацию режиссёр разместил 7 февраля на своей странице в Instagram.

Цитата из к/ф «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Реж. Джеймс Ганн. 2021. США

«Иногда самые мрачные сцены снимать веселее всего», — написал Ганн. Кинематографист сопроводил пост фотографией со съёмок, на которых он запечатлён вместе с Джоном Синой (Миротворец) и Юэлем Киннаманом (полковник Рик Флаг).

https://www.instagram.com/p/CZpiA7FvoWX/

Напомним, премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» состоялась 6 августа 2021 года. Онлайн-кинотеатр HBO Max 13 января 2022-го начал показывать сериал Джеймса Ганна «Миротворец» с Джоной Синой, который представляет собой спин-офф этой картины.