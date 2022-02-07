Мюнхен, Германия, 7 февраля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. 7 февраля авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22.

(сс) RonnyK Флаг футбольного клуба «Бавария»

Самым ценным игроком тура с оценкой 8.8 был признан 27-летний нападающий «Аугсбурга» и сборной Австрии Михаэль Грегорич, отметившийся во встрече с берлинским «Унионом» одним забитым мячом.

Также в символическую сборную тура вошли Робин Центнер («Майнц-05», 7.7), Йонас Хектор («Кельн», 7.8), Тимо Хюберс («Кельн», 8.1), Джонатан Та («Байер-04», 8.2), Джереми Фримпонг («Байер-04», 7.4), Крис Фюнрих («Штутгарт», 8.1), Кристофер Нкунку («Ред Булл Лейпциг», 8.2), Максимлиан Арнольд («Вольфсбург», 8.5), Серж Гнабри («Бавария», 8.0) и Алессане Плеа («Боруссия», 8.0).

После 21-го сыгранного матча мюнхенская «Бавария» с семнадцатью победами и 52-мя набранными очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. На второй и третьей строчках соответственно расположились дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер-04».