София, 7 февраля, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Болгарский банк развития (ББР) объявил о намерении предоставить всем желающим владельцам частных гостиниц и ресторанов страны низкопроцентные кредиты. Об этом 7 февраля сообщает «Радио Болгария».

Алексей Корзухин. В монастырской гостинице. 1882

По словам главы ББР Владимира Георгиева, нововведение призвано поддержать деятельность соответствующих структур в условиях карантинных ограничений, вызванных COVID-19. «Проценты зависят от рейтинга соискателя, но они не будут превышать разумных пределов», — заявил он.

Предполагается, что в течение ближайших месяцев в Болгарии услугой смогут воспользоваться до пяти тысяч юридических лиц.