Берлин, 7 февраля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Германия взяла на себя широкие обязательства по переводу промышленности на экологически нейтральные производственные процессы, что может послужить дополнительным бременем для немецких домохозяйств в размере 40 млрд евро. Об этом сообщает 7 февраля издание Spiegel.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

В дополнение к затратам на строительство экологически чистых заводов в размере 8 млрд евро, ещё 34 миллиарда евро может быть потрачено в течение десяти лет на более дорогое производство, согласно данным аналитического центра Agora.

В то же время отмечается, что если правила ЕС поддержат преобразования, общие затраты могут быть сокращены до 10 млрд евро.

«Федеральное правительство должно быстро приступить к разработке соглашений о защите климата и предоставить необходимые финансовые ресурсы, чтобы своевременно и эффективно инициировать перевод немецких заводов на климатически нейтральные», — отметил Франк Питер, директор Agora Industrie.

Сталелитейная, химическая и цементная промышленность представляют собой особую проблему, поскольку производственные процессы здесь не могут быть легко преобразованы в возобновляемую электроэнергию. По данным Agora, в ближайшие несколько лет придется заменить до половины систем. Поскольку они находятся в эксплуатации уже более 20 лет, необходимо придать импульс конверсии, чтобы к 2045 году достичь климатической нейтральности.

Основное внимание уделяется сталелитейной промышленности, крупнейшему производителю CO₂ в отрасли, для которой необходимо обеспечить до 27 млрд евро дополнительных производственных затрат. Речь идт о замене коксующегося угля водородом, который вырабатывается с помощью энергии ветра или солнца. В химической промышленности с производством аммиака затраты будут значительно ниже.