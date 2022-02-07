Бишкек, , 18:14 — REGNUM Очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации госграницы состоится с 10 по 15 февраля на киргизской территории. Об этом сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на правительство Киргизии.

Киргизия (сс) Thomas Depenbusch (Depi)

Издание сообщает, что с 1 мая 2021 года, согласно протоколу №39, Таджикистан и Киргизия провели восемь встреч топографической комиссии по уточнению границы и описали 81 километров.

«На сегодняшний день из 970 километров общей границы с Кыргызстаном уточнено 519 километров. Работа в дальнейшем будет вестись непрерывно для решения всех вопросов, касающихся проблем делимитации и демаркации границы», — приводит издание слова главы госкомитета земельного управления и геодезии Таджикистана Орифа Ходжазода.

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