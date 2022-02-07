Санкт-Петербург, 7 февраля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Крупный петербургский перевозчик АО «Третий парк» стал новым единоличным собственником «Петербургской транспортной компании» (ПТК), до недавнего времени входящей в тройку компаний города, занимающихся пассажирскими перевозками.

3park.ru Автобус АО «Третий парк»

Как сообщает 7 февраля издание «Деловой Петербург», изменения в графе собственника в ЕГРЮЛ были внесены 27 января 2022 года.

Отметим, компания ПТК вместе с «Третьим парком» и «Питеравто» входила в тройку крупнейших компаний Петербурга, занимающихся пассажирскими перевозками. Однако по итогам аукционов в рамках транспортной реформы, проходивших летом 2021 года, компания не выиграла ни одного конкурса и оказалась в сложном положении.

Как уточняет издание, место ПТК в «большой тройке» заняла московская компания «Домтрансавто», подконтрольная столичной ГК «Ранд-Транс».