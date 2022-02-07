Берлин, , 19:47 — REGNUM Центральная ассоциация немецкой строительной промышленности ожидает роста цен в отрасли на 4% в 2022 году. Об этом сообщил 7 февраля генеральный директор ассоциации Феликс Паклеппа, передаёт Tagesschau.

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это означает, что ситуация немного успокоилась, однако цены всё ещё растут. В краткосрочной перспективе не предвидится, что будет достигнут докризисный уровень. И это в основном из-за резкого роста цен на материалы», — отметил он.

По словам директора ассоциации, в 2021 году цены почти удвоились. «По пластику и теплоизоляционным материалам рост составил примерно 30−40%, по стали — 70%. При этом с начала года строительная древесина несколько подешевела», — рассказал Паклеппа.

Он отметил, что у роста цен в строительной сфере есть несколько причин. «Первой причиной является повреждённая древесина из-за чумы короеда. Кроме того, следует помнить о значительном росте спроса в прошлом году в результате экономического подъёма», — сказал Паклеппа.

Среди других причин он назвал инфляцию, рост цен на энергоносители и повышение заработных плат.