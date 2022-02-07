Париж, , 19:33 — REGNUM Крупный пожар вспыхнул в центре Парижа возле здания, в котором расположена резиденции посла Германии, передаёт 7 февраля Spiegel.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По сообщению городской мэрии, пожар произошел на улице Лилль, в четырёх этажном доме, расположенном в непосредственной близости от отеля Beauharnais, где находится резиденция посла Германии.

К тушению пожара привлечены более 150 человек. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие здания. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее появились сообщения о том, что пожар возник в самой резиденции немецкого посла Ханс-Дитера Лукаса, однако сам дипломат опроверг данную информацию.

«Пожар вспыхнул на соседней стройке», — написал он в своём микроблоге в Twitter. Посол также поблагодарил пожарных за своевременное прибытие на место происшествия и выразил сожаления своим соседям в связи с пожаром.