Лиссабон, , 18:11 — REGNUM Агент экс-наставника московского «Спартака» Руя Витории Паулу Барбоза рассказал о планах португальского специалиста.

Руй Витория (сс) Антон Зайцев. soccer.ru

«Когда Витория вернется к работе? Когда появится серьезно предложение. По всей вероятности, летом. Витория может продолжить работать в Европе, Бразилии. После ухода из «Спартака» у него было предложение от «Фламенго», но он отказался. Но более очевиден вариант с Европой», — цитирует агента Витории издание «РБ Спорт».

Руй Витория был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» 15 декабря 2021 года после крупного поражение «красно-белых» от «Сочи» со счетом 0:3. После восемнадцати туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 московский клуб с 23-мя очками занимает девятое место. Однако в рамках Лиги Европы португальский наставник вывел «Спартак» в плей-офф турнира с первого места.