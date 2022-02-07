Челябинск, 7 февраля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В поликлиниках Челябинской области приостановлена плановая диспансеризация. Об этом информируют местные СМИ.

Https://adm44.ru Диспансеризация

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Данную информацию подтвердили журналистам и представители лечебно-профилактических учреждений. Причиной стал взрывной рост числа заражений коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале растёт число новых ковид-пациентов. Ощутимый прирост наблюдается в том числе и среди школьников.