Вашингтон, 7 февраля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Компания Илона Маска SpaceX помогает восстановить связь с тихоокеанским островным государством Тонга, сообщает 7 февраля Reuters со ссылкой на политика с острова Фиджи, который также оказывает помощь.

European Space Agency Тонга

Связь острова с интернетом и остальным миром была прервана в результате извержения вулкана 15 января.

«Команда SpaceX находится на Фиджи и устанавливает станцию Starlink для восстановления связи между Тонга и миром», — сообщил генеральный прокурор Фиджи в Twitter.

Напомним, что Starlink является подразделением компании SpaceX.

Как сообщало ИА REGNUM, спутниковая группировка Starlink американской компании SpaceX может оказывать влияние на 20% снимков при астрономических наблюдениях в оптическом и инфракрасном диапазонах при определённых условиях.