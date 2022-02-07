Берлин, 7 февраля, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Растущие проблемы в Мали вынуждают Германию задуматься о будущем военной миссии в западноафриканском государстве, где развернуто около 1200 немецких военнослужащих, сообщает 7 февраля издание Spiegel.

Armin Kübelbeck, CC-BY-SA, Wikimedia Commons Кристин Ламбрехт

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт выразила сомнение относительно того, может ли немецкая военная миссия в Мали продолжаться.

«В настоящее время я очень скептически отношусь к тому, сможем ли мы на самом деле продолжать военную миссию в Мали. У меня уже не складывается впечатление, что нам здесь рады», — заявила она телекомпании ZDF.

В Учебной миссии Европейского союза в Мали (EUTM) и миссии МИНУСМА ООН задействовано около 1300 немецких военнослужащих, которые являются частью многонациональной контртеррористической и миротворческой миссии в стране, которая продолжается уже девять лет.

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Эберхард Цорн также выразил обеспокоенность по поводу дальнейшей жизнеспособности миссии. Выступая перед Deutsche Presse, Цорн отметил растущие военные угрозы и политическую нестабильность в западноафриканском государстве.

«В Мали действующее правительство не обладает демократической легитимностью. То, что выборы состоятся через пять лет, является для нас невыносимым и неприемлемым фактом», — заявил он.

Напряженность в отношениях между властями Мали и бывшей колониальной державой Францией привела к высылке французского посла. Военное руководство страны также призвало к немедленному выводу датских войск, которые должны были присоединиться к борьбе с исламистскими повстанцами в регионе Сахель.

Мали вместе с рядом западноафриканских соседей оказалась втянутой в войну на истощение с различными повстанческими группировками, действующими в пограничном регионе между Буркина-Фасо, Мали и Нигером.