Берлин, , 18:49 — REGNUM Берлин рассматривает возожность развертывания дополнительных войск в Прибалтике в условиях напряженности в отношениях с Москвой. Об этом сообщила 7 февраля министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, передаёт агентство Tagesschau.

Кристине Ламбрехт Федеральное министерство обороны Германии

«Германия не исключает возможности отправки дополнительных войск в Литву», — заявила она в интервью Funke Media Group.

«Мы уже вносим очень важный вклад в Литву, поскольку мы являемся единственной страной в Европейском союзе, имеющей боевую группу в этом государстве», — отметила Ламбрехт.

Уточняется, чо боевые группы НАТО, возглавляемые США, Германией, Канадой и Великобританией, призваны остановить возможное нападение в регионе и выиграть время для того, чтобы дополнительные войска альянса при необходимости были переброшены к линии фронта.

«В принципе, дополнительные войска уже готовы выполнить свою роль в качестве подкрепления, однако в данный момент мы все ещё ведем переговоры с Литвой, чтобы скоординировать наши действия», — сообщила Ламбрехт.