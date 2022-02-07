Архангельск, 7 февраля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили более трех тысяч носителей коронавируса, 167 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Egov-buryatia.ru Инфекционная койка для госпитализации пациентов с COVID-19

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Среди новых заболевших — 1197 архангелогородцев, 616 северодвинцев, 359 жителей Котласа, 213 — Коряжмы, 121 — Плесецкого округа, 115 — Няндомского района. Случаи заболевания выявлены также в Мезенском, Онежском, Холмогорском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число носителей коронавируса выросло на 171 905, госпитализация потребовалась 10 843 ковид-пациентам.