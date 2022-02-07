Ливерпуль, Великобритания, 7 февраля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. 17-летний атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Гави может продолжить карьеру в АПЛ. Как сообщает издание Daily Express, «Ливерпуль» намерен сделать «сине-гранатовым» предложение по трансферу 17-летнего футболиста.

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Ранее сообщалось, что Гави отклонил предложение «Барселоны» о продлении контракта. Текущее соглашение испанца с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. В прошедшее зимнее трансферное окно лондонский «Челси» предлагал «Барселоне» 50 миллионов евро за трансфер Гави.

В текущем сезоне Гави принял участие в восемнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Гави в 40 миллионов евро.