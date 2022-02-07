Берлин, , 18:43 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок собирается посетить Украину уже второй раз за последние три недели на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях России и Запада из-за опасений вторжения на Украину. Об этом сообщает 7 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Анналена Бербок (сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen

В ходе визита Бербок встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Ожидается, что центральной на переговорах будет тема экспорта вооружений.

Глава МИД ФРГ также планирует посетить мемориал погибшим во время голода в 1930-х годах. Затем она отправится в военный госпиталь, финансируемый Германией. 8 февраля Бербок направится на восток Украины с целью осмотра линии фронта.

Напомним, ранее Украина обратилась к Германии с просьбой о предоставлении вооружения, включая зенитные системы, оружие против беспилотных летательных аппаратов, приборы ночного видения, камеры наблюдения и боеприпасы. Немецкое правительство отвергло возможность поставки оружия в Киев.