Берлин, 7 февраля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В Германии бригады подрывников использовали около 120 килограммов взрывчатки, чтобы разрушить виадук Ринсдорф на автобане A45 близ Вильнсдорфа в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом сообщает 7 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Разрушение 70-метрового виадука Ринсдорф стало новым рекордом в Германии, поскольку это был самый высокий мост, когда-либо взорванный немецкими экспертами по сносу.

Сообщается, что обвал 55-летнего сооружения был организован таким образом, чтобы обломки упали в подготовленное место и не повредили новый мост, который был открыт в декабре 2021 года.

На сегодняшний день в Северном Рейне-Вестфалии, самой густонаселенной земле Германии, около 60 виадуков нуждаются в замене или срочных работах, причем 15 из них планируется заменить и отремонтировать в текущем году.