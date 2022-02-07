Астрахань, , 18:01 — REGNUM В Астраханской области в 2021 году было зарегистрировано 5 тыс. 378 браков — на 423 больше, чем в 2020 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, такие данные предоставили в региональной службе ЗАГС.

Марк Шагал. Свадьба. Венчание. 1918

За последние десять лет на 52% снизилось количество заключаемых браков с несовершеннолетними — со 110 до 53. В несовершеннолетнем возрасте в брак вступили два юноши и 51 девушка. Основной причиной замужества несовершеннолетних остаётся беременность невесты.

В возрасте до 24 лет женщины вступают в брак в два раза чаще, чем мужчины (2 тыс. 53 — женщины, 1 тыс. 173 — мужчины). С 25 лет возрастная структура вступающих в брак меняется в сторону увеличения вступающих в брак мужчин. Самыми «возрастными» женихом и невестой в 2021 году стали мужчина 90 лет и женщина 81 года.

В 2021 году увеличилось количество заключаемых браков с иностранными гражданами как ближнего зарубежья — 180 (на десять больше), так и дальнего — 29 (на 14 больше). Также четыре брака заключили лица без гражданства.

Расторгли брак в 2021 году 5 тыс. 67 человек — на 972 больше, чем в 2020 году.