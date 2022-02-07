Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 7 февраля, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске житель одного из домов замуровал дверь шумного соседа монтажной пеной. Об этом сообщается в группе «LIFE Независимый Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Замуровали, демоны!»

Мужчина, игнорируя просьбы соседей не шуметь, на полную громкость включал музыку в съёмной квартире. Жалобы жильцов дома в полицию были безрезультатными. Когда шумный сосед растревожил сон маленького ребёнка, один из жильцов подъезда замуровал «меломану» входную дверь монтажной пеной.

Участники группы отмечают, что с 1 января 2021 года на Ямале действует административный закон, согласно которому нельзя шуметь ежедневно с 13:00 до 15:00, а также с 22:00 до 08:00, а в выходные и праздничные дни с 22:00 до 10:00.