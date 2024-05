Лос-Анджелес, США, 7 февраля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Брюс Уиллис в 2021 году получит собственную категорию антипремии «Золотая малина» (Golden Raspberry), которая выдаётся за сомнительные достижения в области шоу-бизнеса. Об этом 7 февраля сообщает портал Comicbook.

(сс) Gage Skidmore Брюс Уиллис

Известный голливудский актёр будет соревноваться сам с собой в номинации «Худшая роль Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года». Отметим, что за обозначенный период Уиллис снялся в восьми картинах с относительно небольшим бюджетом, премьеры которых состоялись на сайтах онлайн-кинотеатров. Отметим, что многие из них попали в рейтинги худших проектов года.

Для справки: в 2021 году на потоковых платформах вышли следующие фильмы с участием Брюса Уиллиса: «Американская осада» (American Siege), «Преступный квест» (Apex), «Звёздный рубеж» (Cosmic Sin), «Тупик» (Deadlock), «Крепость» (Fortress), «Полночь на злаковом поле» (Midnight in the Switchgrass), «За гранью жизни» (Out of Death) и «Выжить в игре» (Survive the Game).