Вашингтон, 7 февраля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Жители США потратят примерно $23,9 млрд на подарки любимым в День святого Валентина 14 февраля 2022 года, согласно опросу национальной федерации розничной торговли США и Prosper Insights.

Огюст Роден. Любовь. 1894

Средние расходы могут увеличиться до $175,41 на человека, в прошлом году эта цифра составляла $164. Таким образом, общие расходы по стране могут подняться до $23,9 млрд по сравнению с $21,8 млрд в 2021 году.

При этом общие траты на походы в рестораны, кинотеатры и театры, как ожидается, составят $4,3 млрд.

Напомним, что в 2020 году жители США выделили на подарки 14 февраля $27,4 млрд. Опрос NRF и Prosper Insights проводили с 3 по 11 января, были опрошены 7728 американцев.

Как сообщало ИА REGNUM, клиенты американского банка Bank of America в январе провели платежи на общую сумму $335 млрд, что на 17% больше, чем в январе 2021 года.