Таллин, , 17:54 — REGNUM Власти столицы Эстонии выделили пособия на реставрацию памятников культуры — зданий, расположенных на территории Старого города, и зданий, относящихся к числу ценных. Об этом сообщил Центр стратегического управления Таллинской городской управы.

Порт Таллина Иван Шилов © ИА REGNUM

Поддержка выделяется для проведения консервации, реставрации и восстановления первоначального облика. Целью является сохранение и развитие городских исторических территорий и зданий в качестве современной жилой среды.

«Так как реставрация зачастую обходится дороже, чем применение новых методик, этим пособием мы хотим поддержать собственников недвижимости», — прокомментировала новость вице-мэр Мадле Липпус.

Максимальная величина пособия — 25 000 евро, эта сумма должна покрывать не более 75% стоимости всех необходимых работ на одном объекте. Пособие выделяется на проведение еще не начатых на момент подачи ходатайства работ. Срок окончания работ должен быть не позднее 30 ноября текущего года.

Ходатайство можно подать до 10 марта в Таллиннский департамент городского планирования посредством среды самообслуживания. В 2022 году сумма, выделяемая на реставрационные пособия, составит 300 000 евро. Таким образом, за год могут быть удовлетворены не более 12 заявок.