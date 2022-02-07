Вологда, , 17:51 — REGNUM В Вологодской области возбудили уголовное дело после многочисленных отключений электроэнергии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Электрический столб Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным ведомства, на территории региона в 2021 году произошло 774 факта отключения электроэнергии, в 2022 году — 137 фактов.

При этом, в зоне присутствия Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» произошло 585 фактов отключения электроэнергии в 2021 году и 126 фактов — в 2022 году.

«Проверкой выявлены факты необеспечения Вологодским филиалом ПАО «Россети Северо-Запад» минимальной ширины просек, что повлекло падение деревьев на линии электропередач. Кроме того, подобная ситуация с массовыми аварийными отключениями электроэнергии потребителей региона явилась, в том числе, следствием подхода филиала ПАО «Россети Северо-Запад» к вопросам модернизации и обновления электросетевого комплекса, а также интенсивности и эффективности осуществления инвестиционных мероприятий в электросетевом комплексе региона. Значительный износ оборудования и электросетей, недостаточный контроль со стороны руководства филиала за своевременным осмотром и обслуживанием электросетевого имущества спровоцировали возникновение часто повторяющихся аварий и инцидентов», — сообщили в надзорном ведомстве.

На основании материалов прокурорской проверки старшим следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщало ИА REGNUM, УФАС Чувашии оштрафовало предприятие за отключение электроэнергии.