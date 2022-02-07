Москва, , 17:51 — REGNUM Оборот торговли между Россией и Украиной за 2021 году составил $12,284 млрд, увеличившись на 22,8% в годовом выражении. Об этом сообщает 7 февраля Федеральная таможенная служба России.

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В том числе экспорт российской продукции на Украину за год вырос на 28,8% и составил $8,13 млрд, а импорт украинских товаров в Россию увеличился на 12,5% — до $4,155 млрд.

Оборот торговли между Россией и Белоруссией за минувший год составил $38,427, увеличившись на 34,4% по сравнению с предыдущим годом.

В том числе экспорт в Белоруссию из России вырос на 42,7% — до $22,802 млрд, импорт в Россию из Белоруссии увеличился на 24% — до $15,625 млрд.

Вместе с тем при росте объёмов торговли доля Украины в общем обороте внешней торговли России в 2021 году снизилась до 1,6% с 1,8% годом ранее, доля Белоруссии сократилась до 4,9% с 5% годом ранее.