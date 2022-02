Париж, , 17:50 — REGNUM Французский электронный музыкант и продюсер Kavinsky (Венсан Белорже) рассказал о своем долгожданном втором альбоме под названием Reborn и представил первый сингл Zenith. Об этом 4 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Французский диджей Kavinsky Скриншот The Line Of Best Fit

Композиция Zenith, провозглашенная как продолжение его хита 2011 года Night Call, следует за совместной работой Kavinsky с Cautious Clay, песней Renegade, которая также войдет в будущий альбом французского диджея.

В новом треке Пруденс, бывшая участница группы The Dø, исполнила вокал в куплетах, а в припевах звучит голос Моргана Фалена, вокалиста Diamond Nights.

Reborn последует за дебютным альбомом Kavinsky 2013 года OutRun и будет включать в себя совместные работы с диджеем Себастьяном Телье и певицей Карен Ломакс.

