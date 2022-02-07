Kavinsky анонсировал первый за девять лет альбом
Париж, 7 февраля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Французский электронный музыкант и продюсер Kavinsky (Венсан Белорже) рассказал о своем долгожданном втором альбоме под названием Reborn и представил первый сингл Zenith. Об этом 4 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.
Композиция Zenith, провозглашенная как продолжение его хита 2011 года Night Call, следует за совместной работой Kavinsky с Cautious Clay, песней Renegade, которая также войдет в будущий альбом французского диджея.
В новом треке Пруденс, бывшая участница группы The Dø, исполнила вокал в куплетах, а в припевах звучит голос Моргана Фалена, вокалиста Diamond Nights.
Reborn последует за дебютным альбомом Kavinsky 2013 года OutRun и будет включать в себя совместные работы с диджеем Себастьяном Телье и певицей Карен Ломакс.