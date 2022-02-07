Москва, 7 февраля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Французский президент Эммануэль Макрон прибыл 7 февраля в Москву. Самолёт сел в аэропорту Внуково (Москва).

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

Следите за развитием событий в трансляции: «Переговоры Путина с Макроном – все новости»

Макрон направился в Кремль, где состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи Путин и Макрон будут обсуждать тему гарантий безопасности и украинский вопрос.