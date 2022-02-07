Рига, , 17:48 — REGNUM Затянувшийся период коронавирусной эпидемии, рекордно высокие цены на энергию загнали переработчиков молока в глубокий кризис, отрасль нуждается в срочной господдержке. Об этом глава Центрального союза молочной промышленности страны Янис Шолкс заявил Латвийскому «Радио 4».

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По его словам, только это спасет предприятия от неизбежного банкротства: «Мы живем сейчас одним днем и смотрим, долго ли смогут выжить наши производители молочных продуктов».

Он уточнил: хотя в Латвии около 50 фирм-переработчиков молока, более половины из них не активны или их производства очень малы, соответственно, он говорит о примерно 20 компаниях, которые и определяют основные характеристики отрасли.

«Тут можно сказать, что у тех, кто работают только на местный рынок, ситуация самая-самая тяжелая. Те, кто работают в том числе и на экспорт, в зависимости от экспортного объема, чувствуют себя чуть лучше», — отметил представитель организации.

По словам Шолкса, поднять цены для местного рынка, чтобы выйти хотя бы в ноль, невозможно: латвийский потребитель не настолько богат. И даже если бы цены выросли на 10−15% (что, в течение полугода, в принципе, возможно), они все равно не спасут предприятия.

«Поэтому мы уже обращались к правительству найти варианты, как поддержать отрасль в такой трудный момент. Мы понимаем, что он рано или поздно кончится, но нам надо его пережить», — признал Шолкс.

Шолкс предположил, что это могли бы быть субсидии (возможно, в виде «ковидной» поддержки) — около 50−55 евро за каждую переработанную тонну молока в декабре, январе и феврале 2021−2022 годов. В сумме это может обойтись казне в 9−10 млн евро, но так можно сохранить отрасль и ее конкурентоспособность.