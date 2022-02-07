Санкт-Петербург, 7 февраля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Дело врача-нефролога Александра Земченкова, которого обвиняют в убийстве почти 12 лет назад своей супруги Ирины, зарегистрировал Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, оно может быть рассмотрено присяжными. Об этом 7 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Mariin.ru Александр Земченков

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по версии следствия, 23 февраля 2010 года в квартире, где проживали супруги, между Земченковым и его женой — акушером-гинекологом Ириной, произошла ссора из-за измен супруга. В какой-то момент мужчина ударил Ирину, от чего та скончалась. После чего Земченков, считает следствие, расчленил тело жены, упаковал в пакеты и выбросил в неустановленные места на территории Петербурга и Ленобласти. Останки так и не были найдены.

«Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Александра Земченкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), — уточнили в ОПС. — Земченков ходатайствует о присяжных».