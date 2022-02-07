Афины , , 17:48 — REGNUM Правительство Греции усердно работает и выражает уверенность, что страна будет играть заметную роль в европейском туризме летом 2022 года, заявил министр туризма Василис Кикилиас в интервью Real News 6 февраля.

Василис Кикилиас Kikilias.gr

Он подчеркнул, что это будет достигнуто благодаря методичным усилиям, которые включают, среди прочего, организованные кампании с Греческой Национальной туристической организацией (GNTO), взаимодействие с основными игроками рынка, использование современных международных тенденций. Кикилиас привел в качестве примера TUI — крупнейшего туроператора в стране, который «заявил, что удвоит число посетителей Греции с 1,5 миллиона до 3 миллионов, возможно, превысив даже показатели 2019 года. Мы получаем ту же картину от авиакомпаний, отелей, круизного сектора», — сказал он, указав на прямой вклад туризма в увеличение национального дохода, в создание рабочих мест и в поддержку развития, особенно во времена кризиса.

Это своего рода дивиденды, которые туризм возвращает обществу и рынку, малым и средним предпринимателям, владельцам ресторанов, всем тем, кто живет за счет локомотива греческой экономики, заявил он.