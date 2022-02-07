Дортмунд, Германия, , 17:46 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» близка к заключению контракта с 26-летним центральным защитником «Баварии» и сборной Германии Никласом Зюле, соглашение которого с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. Об этом 7 февраля сообщил журналист Мануэль Вэт в своем Twitter-аккауте.

Также сообщается, что «шмели» обратились к Зюле по причине того, что основной центральный защитник Мануэль Аканджи отклонил предложение клуба о продлении контракта, который истекает после завершения следующего сезона.

В текущем сезоне Зюле принял участие в девятнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки. За «Баварию» защитник выступает с 1 июля 2017 года после трансфера из «Хоффенхайма» за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство мюнхенской команды подтвердило уход Никласа Зюле следующим летом на правах свободного агента.