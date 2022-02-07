Санкт-Петербург, , 18:16 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский официально попросил чиновников Смольного провести проверку гимназии № 168 и привлечь к ответственности директора учебного заведения в случае подтверждения нарушений, допущенных при увольнении педагога Серафимы Сапрыкиной. Вишневский в соцсети поделился 7 февраля текстом своего обращения в комитет по образованию Петербурга.

Борис Вишневский Дарья Драй © ИА REGNUM

Парламентарий отметил, что критика личностей и творчества Александра Введенского и Даниила Хармса является неприемлемой и нарушает закон Российской Федерации «О реабилитации жертв политический репрессий». Борис Вишневский уверен, что считать поэтов «врагами народа» и «пособниками фашистов» недопустимо для системы образования.

«Принуждение учителя к увольнению за проведение со старшеклассниками урока о творчестве поэтов, ставшими жертвами политических репрессий — грубое нарушение законодательства об образовании», — добавил Вишневский.

Депутат просит председателя комитета по образованию уведомить его о результатах проверки учебного заведения и принятых мерах в отношении директора гимназии.

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Напомним, директор гимназии № 168 попросила Серафиму Сапрыкину уволиться по собственному желанию, по словам педагога, из-за непонравившегося руководству чтения стихов Хармса и Введенского на занятии у старшеклассников.

Однако в администрации Центрального района Петербурга заявили, что никакого конфликта не было, а Серафиму Сапрыкину к увольнению никто не принуждал — это было её личным желанием. В комитете по образованию отметили, что потребуется время для изучения всех подробностей сложившейся ситуации.

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