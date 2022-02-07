Астрахань, , 17:43 — REGNUM В Астраханской области начала работу горячая линия психологической помощи выпускникам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

Обратиться на неё могут школьники, которым предстоит пройти государственную итоговую аттестацию и сдать единый государственный экзамен, и их родители. Помогать выпускникам будут специалисты центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Старшеклассникам обещают помочь справиться с «дефицитом мотивации в период подготовки к экзаменам» и «страхом восприятия большого объема материала», родителей — научить «снять тревожные состояния и найти способы оказания эффективной эмоциональной помощи своим детям».

Горячая линия будет работать до 2 июля 2022 года.