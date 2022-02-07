Манчестер, Великобритания, , 17:41 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что рассчитывает на 29-летнего атакующего полузащитника Джесси Лингарда и хочет видеть его в составе до конца текущего сезона.

Джесси Лингард Manutd.com

«Сейчас мы должны смотреть вперед. Между мной и Джесси нет никаких проблем. Я очень рад, что он в команде. Да, он знает, что я был готов отпустить его, по крайней мере, до тех пор, пока не возникла проблема с Гринвудом», — цитирует Рангника журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Джесси Лингарда в прошедшее зимнее трансферное окно готовы были подписать «Ньюкасл» и лондонский «Вест Хэм».

В текущем сезоне на счету Лингарда два забитых мяча и одна результативная передача в четырнадцати матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах.