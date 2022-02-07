Вашингтон, 7 февраля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Низкобюджетные авиакомпании Frontier Group Holdings и Spirit Airlines планируют сделку о слиянии стоимостью $2,9 млрд, в результате которой появится пятая по величине авиакомпания США. Сделка также приведет к ужесточению конкуренции с традиционными перевозчиками, сообщает 7 февраля Reuters.

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Обе авиакомпании находятся на уровень ниже Southwest Airlines, которая в 1970-х годах впервые предложила концепцию низких цен и продолжала расширяться во время пандемии COVID-19.

Компании рассчитывают, что покупки акций ускорят инвестиции, помогая одержать победу над такими крупными американскими авиакомпаниями, как American Airlines Group, Delta Air Lines, Southwest Airlines и United Airlines Holdings.

Акции крупнейших американских авиакомпаний выросли до 1,8% на предварительном рынке.