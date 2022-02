Торонто, Канада, , 17:40 — REGNUM Канадская панк-рок группа Metz вернулась с новой песней под названием Demolition Row, которая взята из будущего релиза Split 7». Об этом 4 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Панк-группа Metz Скриншот с портала The Line Of Best Fit

Demolition Row — первая новая работа Metz с момента выхода их альбома Atlas Vending в 2020 году. Она будет представлена на новой семидюймовой пластинке с группой Adulkt Life, с которыми они выступят в Лондоне в апреле.

Алекс Эдкинс из группы Metz рассказал о новом сингле: «Нашей мотивацией для выпуска этой 7-дюймовой пластинки послужило желание сделать что-то особенное для нашего предстоящего тура, в рамках которого мы будем играть с Adulkt Life в Лондоне. Мы уже делали несколько подобных проектов в прошлом (Mission of Burma, John Reis, APTBS remix, Clipping). Demolition Row — это песня, которую мы записали сами, и я думаю, что она довольно необычна для каталога METZ. Мы никогда раньше так не звучали».

В сингл войдут две композиции группы Adulkt Life — Book of Curses и Ants & Lions, первая из которых предназначалась для их одноименного альбома 2020 года, но была удалена из итогового сет-листа.

