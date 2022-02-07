Москва, , 17:39 — REGNUM Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год составил $140,705 млрд, увеличившись на 35,2% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит 7 февраля Федеральная таможенная служба России.

Торговля Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

В том числе экспорт российской продукции в Китай за минувший год вырос на 38,4% и составил $68,029 млрд, импорт в Россию из Китая увеличился на 32,3% — до $72,676 млрд.

Вместе с тем сообщается, что Китая в общем обороте внешней торговли России сократилась до 17,9% с 18,3% годом ранее.

Напомним, по данным ФТС, оборот торговли между Россией и Евросоюзом в 2021 году увеличился на 46,6% и составил $282,047 млрд, оборот торговли между Россией и США вырос на 44,2% — до $34,415 млрд. При этом доля ЕС и США в общем обороте внешней торговли России возросла до 35,9% и 4,4% соответственно.

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