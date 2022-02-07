Лондон, , 17:38 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл в Лондон с официальным визитом, сообщает AMNA 7 февраля.

Никос Дендиас Cc Υπουργείο Εξωτερικών

В планах Дендиаса — переговоры с государственным министром Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развитию Крисом Хитоном-Харрисом. Согласно дипломатическим источникам, главными темами дискуссии станут события на Украине, на Западных Балканах и в Восточном Средиземноморье. Стороны также обсудят кипрский вопрос и вопросы, касающиеся реализации Меморандума о взаимопонимании по стратегическим двусторонним рамкам, подписанного Грецией и Соединенным Королевством в октябре прошлого года.

Это историческое соглашение, подписанное после выхода Соединенного Королевства из ЕС и направленное на укрепление связей между двумя странами, охватывающее широкий круг вопросов, таких как оборона, торговля, туризм, судоходство и в целом то, что включается в отношения между двумя государствами.

Согласно тем же источникам, целью поездки греческого министра является продвижение кандидатуры Греции для избрания непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на период 2025−26 годов.

Как было объявлено, 97 стран письменно пообещали, что поддержат кандидатуру Греции. Это число соответствует 50 процентам государств — членов Организации Объединенных Наций. Выборы состоятся осенью 2024 года.

Визит Дендиаса в Лондон является третьим за несколько месяцев, что подчеркивает особое значение, которое Греция придает укреплению связей с Великобританией после ее выхода из Европейского союза.