Казань, 7 февраля, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии провели 5 152 383 исследования для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

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За прошедший день в регионе провели 19 776 тестирований на коронавирус. Осуществляют обследования в 24 лабораториях республики, 15 из них государственные (для обследования больных и контактных лиц), восемь лабораторий частной формы, где исследования проводят на платной основе и одна лаборатория предназначена для лиц и сотрудников закрытых коллективов.

Напомним, численность населения в Татарии на 1 января 2021 года составляла 3,894 млн человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии зарегистрировали 56 008 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 40 459 пациентов, скончались 1627 человек.

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