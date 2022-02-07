София, , 17:32 — REGNUM Начальник штаба союзного командования НАТО по специальным операциям в Европе адмирал Йоахим Рюле прибывает с внеочередным визитом в Болгарию. Об этом 7 февраля сообщает БНР.

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По сведениям болгарского министерства обороны, в ходе своего пребывания в Софии Рюле примет участие в международной конференции «Адаптация вооруженных сил Республики Болгария, их подготовка и использование согласно требованиям концепции НАТО о сдерживании и обороне в Евроатлантической зоне».

Предполагается, что натовский представитель проведет переговоры с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым, главой болгарского минобороны Стефаном Яневым и депутатами Народного собрания (парламента) Болгарии.

Напомним, ранее официальная София выразила намерение укреплять присутствие армии Болгарии в структурах НАТО.

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