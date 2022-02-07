Астрахань, 7 февраля 2022, 17:31 — REGNUM В Астрахани специальная «горячая линия» будет принимать сообщения об агрессивных собаках в круглосуточном режиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, такое поручение дала глава города Мария Пермякова.
Телефоны для приема заявок от горожан по отлову бездомных собак начали работать неделей ранее. Однако астраханцы начали жаловаться, что не могут дозвониться по этим номерам по вечерам и в выходные.
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