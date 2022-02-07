Астрахань, 7 февраля, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В Астрахани специальная «горячая линия» будет принимать сообщения об агрессивных собаках в круглосуточном режиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, такое поручение дала глава города Мария Пермякова.

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Телефоны для приема заявок от горожан по отлову бездомных собак начали работать неделей ранее. Однако астраханцы начали жаловаться, что не могут дозвониться по этим номерам по вечерам и в выходные.

«У астраханцев должна быть возможность сообщить об опасности, не дожидаясь, пока у чиновников начнется рабочий день. И они должны быть уверены, что их просьба будет услышана. Это возможно только в случае, если наши службы будут круглосуточно принимать звонки об угрозах, исходящих от бродячих собак», — заявила Пермякова.