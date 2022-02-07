Афины , , 17:31 — REGNUM С начала 2020 года правительство Греции сталкивается с международными внешними кризисами — это целая смесь кризисов, последствия которых ни одно правительство в мире не может нейтрализовать, заявил представитель правительства Янис Эконому на брифинге 7 февраля.

Янис Эконому (сс)Mariagiannakopoulou1994

«Премьер-министр и наше правительство принимают целенаправленные меры, чтобы рост цен оказал наименьшее влияние на домохозяйства и предприятия, — добавил он. — За последние четыре месяца 2021 года на субсидирование счетов за электроэнергию и газ для домашних хозяйств, предприятий и фермеров было выделено 1,35 миллиарда евро. Только в январе было потрачено 400 миллионов евро», и дополнительная сумма будет доступна в феврале.

Эконому подчеркнул, что политика, направленная на увеличение располагаемых доходов граждан, продолжается. Правительство не следит за проблемами, не вмешиваясь, сказал он, отметив, что Грецию выбирают для инвестиций мировые гиганты, которые на практике выражают доверие греческой экономике.