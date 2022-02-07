Воронеж, , 17:31 — REGNUM Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего врио ректора Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I, сообщил 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Воронежский агроуниверситет NinaBel

Экс-врио ВГАУ обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ — «Присвоение вверенного имущества в крупном размере» (до шести лет лишения свободы). Как полагает следствие, он похитил более 800 тыс. рублей через начисление премий своим сотрудникам.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Попов занял пост врио ректора ВГАУ в августе 2020 года, а 11 марта 2021-го был задержан. До сентября 2021 года Попов находился под домашним арестом, позже суд смягчил ему меру пресечения.