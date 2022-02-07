Ярославль, , 17:39 — REGNUM Экс-глава Тутаевского района Ян Андреев, эмигрировавший в 2011 году в Израиль, задержан в Ереване. Об этом рассказала его дочь Карин Андреева в своём Instagram-аккаунте.

Фотография Карин Андреевой с отцом Яном Андреевым Www.instagram.com/karinandreeva/

Ян Андреев эмигрировал из страны после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере 493 тысяч рублей за предоставление предпринимателю участка земли.

Экс-глава Тутаевского района находится в международном розыске и задержан был именно по делу о взятке. Между тем, дочь задержанного просит о помощи и утверждает, что её отец невиновен. Об этом же заявлял ранее и сам Андреев.

Сейчас в Генпрокуратуре РФ занимаются вопросом его экстрадиции в Россию.

Читайте ранее в этом сюжете: Находящегося в международном розыске ярославского чиновника решили заключить под стражу