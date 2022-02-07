Москва, 7 февраля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Оборот торговли между Россией и странами Евросоюза в 2021 году составил $282,047 млрд, увеличившись на 46,6% в годовом выражении. Сответствующие данные приводит 7 февраля Федеральная таможенная служба России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

В том числе экспорт российской продукции в Евросоюз увеличился на 65,4% и составил $188,115 млрд, а импорт в Россию из ЕС вырос на 19,4% — до $93,933 млрд.

При этом доля стран Евросоюза в общем обороте внешней торговли России увеличилась до 35,9% с 33,8% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и США за минувший год вырос на 44,2% и составил 34,415 млрд.

В том числе экспорт из России в США вырос на 61,8% — до $17,538 млрд, а импорт в Россию из США увеличился на 29,5% — до $16,877 млрд.

Доля США в общем обороте внешней торговли России за год возросла с 4,2% до 4,4%.