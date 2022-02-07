Баку, , 17:29 — REGNUM ***

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Использованы материалы, переведенные с азербайджанского языка

Для позиции Азербайджана в контексте обострения российско-украинских отношений весьма показателен визит И. Алиева в Киев, в ходе которого лидеры двух стран подписали ряд важных документов: совместную Декларацию, Меморандум о взаимопонимании между министерствами экономики по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле, Меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджана — SOCAR и Акционерным обществом «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» о сотрудничестве в энергетической сфере. Официальный визит состоялся на фоне обострения отношений России и Запада по вопросу обеспечения безопасности Украины. В ходе визита президент Азербайджана в очередной раз подтвердил, что «Украина и Азербайджан всегда поддерживали друг друга, всегда поддерживали независимость, территориальную целостность, суверенитет друг друга, и эта поддержка находит отражение и в подписанной Совместной декларации». Эта же мысль была подтверждена главой МИД Байрамовым в письме главе МИД Украины Кулебе по случаю 30-летия установления дипотношений, где было подчеркнуто, что «Азербайджан и Украина поддерживают территориальную целостность друг друга, придерживаясь принципа незыблемости признанных на международном уровне границ».

Свое мнение относительно того, на чьей стороне азербайджанские политики в противостоянии Украины и России высказал председатель «Белой партии» Турал Аббаслы. Турал Аббаслы сказал, что «агрессивная политика России в отношении Украины, аннексия Крыма, поддержка сепаратистских режимов в Донбассе и Луганске и даже прямое военное присутствие Москвы в этих регионах могут быть достаточными причинами для войны». «Конечно, такая ситуация волнует любую суверенную страну. Россия может повторить этот сценарий и в других странах, и если она вновь предпримет подобные шаги, будет проводить агрессивную политику, мы все должны выступить против. Поэтому мы однозначно на стороне Украины», — продолжил Аббаслы.

По мнению политика, «Россия должна осознать, что она одинока, и отказаться от своей агрессивной политики. Нужно позволить миру дышать спокойно. В какой бы части света ни был конфликт, Россия в этом конфликте на стороне деструктивной силы. Поэтому все мировое сообщество должно объединиться и ответить России, чтобы она поняла, что она одинока в мире и должна научиться жить в мире и согласии со своими соседями. Иначе, каким бы сильным государством вы ни были, вы обречены на поражение перед лицом единой силы»,

Глава Исследовательского центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу отметил, что его «мнение совпадает с мнением азербайджанского общества»:"Мы на стороне Киева потому, что Украина борется за свою территориальную целостность. А Москва поддержала сепаратизм на Донбассе. То же самое мы видим в Карабахе. Россия опекает сепаратистский режим и защищает армянских военных. Украина же — наш партнер. С этой точки зрения, если начнется война, я, как и азербайджанское общество, поддержу украинское государство» (https://anaxeber.info/48 308-ukrayna-rusiya-qardurmasnda-azrbaycan-siyastcilri-kimin-trfinddir-rylr.html)

Издание Turan разместило заявление группы азербайджанских активистов об учреждении «Платформы поддержки Украины — за Демократию». «Мы, граждане Азербайджана, в этот судьбоносный для всего мира момент, с глубокой обеспокоенностью наблюдая за историческими событиями, происходящими в Украине, осознаем свою ответственность перед всем человечеством», — говорится в обращении платформы. Выражая поддержку международным принципам территориальной целостности, неприкосновенности территориальных границ и государственного суверенитета, Платформа «осуждает возможное применение военной силы Российской Федерацией направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. Действия России создают угрозу не только для Украины, но и для всего региона». «Предотвращение военного вмешательства должно быть основной задачей мирового сообщества. Мы считаем, что в сложившейся ситуации восстановление территориальной целостности и обеспечение безопасности Украины является очень важным фактором, как для национальных интересов Азербайджана, так и для обеспечения стабильности и мира на всем постсоветском пространстве», — далее говорится в обращении Платформы, которая призывает азербайджанское общество поддержать ее позицию». (https://turan.az/ext/news/2022/2/free/politics_news/ru/1006.htm)

Член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, депутат Фазаил Агамалы считает, что трагедию 20 января 1991 г. можно сравнить с событиями в Венгрии 1956 г. и в Чехословакии 1968 г, поскольку «Кровавый январь» — это трагедия, случившаяся в результате вторжения советских войск в эти страны. А российские миротворцы сегодня размещены по другому принципу. Депутат Рази Нуруллаев считает, что эти события были совершены одной и той же армией. «20 января российская армия (в январе 1991 года российской армии не существовало вовсе — ИА REGNUM) прошлась по азербайджанскому народу, раздавила его, но не смогла сломать. Та же армия сегодня под видом миротворческой размещена в Ханкенди. Наша кровавая память не сможет ни забыть, ни принять, ни простить их. Мы не доверяем российским миротворцам. Иногда русские спрашивают: почему в Азербайджане нет ни одного российского флага? Они не понимают, что 20 января российская армия расстреляла ни в чем не повинных людей в Азербайджане, и это было сделано стараниями армян. Теперь эта же армия под давлением и по приглашению армян действует под именем миротворческой. Мы не можем принять это. Российские войска должны уйти в течение 5 лет. Это угроза независимости и суверенитету азербайджанского народа. Это оскорбляет чувства нашего народа. Россия относится к Карабаху как к своему субъекту. Они заключили армян в своих объятия. Не исключено, что однажды мы узнаем, что они собираются раздать армянам паспорта. От русских чего угодно можно ожидать. Это категорически неприемлемо».

По словам политического обозревателя Канана Новрузова, доверия к российской армии нет. После событий 20 января прошло более 30 лет. Времена сейчас другие. Неверно сравнивать январскую трагедию с нынешней ситуацией. И Азербайджан не тот, что раньше, и отношение России к Азербайджану иное. Россия сейчас должна считаться не только с Азербайджаном, но соседними с ним государствами. Россия не такая, какой была раньше, она ослабевает. Что касается миротворцев, то в местах их дислокации в разное время происходили провокации. Глава государства высказал критику в их адрес. Это также повод, чтобы миротворцы находились под постоянным наблюдением. По истечении 5-летнего срока пребывания нужно сказать им, чтоб уходили. Не исключено, что через 4 года они прибегнут к провокации и продлят пребывание миротворцев. Необходимо принять все превентивные меры, чтобы этого не допустить».

Сайт Minval.azв статье «Росмиротворцы выполняют свою миссию или надеются реализовать геополитические планы?» с нескрываемым раздражением говорит о деятельности миротворцев по популяризации русского языка и русской культуры в Нагорном Карабахе. «Вокруг русского языка и русской культуры в Ханкенди идет провокационная политическая «возня». Сепаратисты с момента появления в Карабахе росмиротворцев всячески подчеркивают, что повышают здесь роль русского языка и русской культуры. Около года назад, в феврале 2021 года, здесь объявили русский язык «вторым государственным», притом что в Армении нет даже нормальной возможности учиться в школе на русском языке, сегодня здесь местная немногочисленная русская община проводит свои «курсы» и «мероприятия», стремясь продемонстрировать не столько популярность русского языка, сколько любовь верхушки сепаратистов к России, а в декабре 2021 года устроила этакую самодеятельную «регистрацию» граждан России и лиц славянского происхождения. А местные сепаратисты типа того же Давида Бабаяна выступают с заявлениями в стиле «без «Арцаха» новую битву наши русские братья поведут на Куликовом поле». Попытки реализовать в Ханкенди что-то вроде «сухумского», «цхинвальского» или «крымского» варианта видны здесь невооружённым глазом. Тем более что в Крыму, если кто забыл, все тоже начиналось с «культурной программы» и «русского языка», а в Цхинвали и Сухуми — с появления российских миротворцев», — говорится в статье. (https://minval.az/news/124 212 279)

И одна примечательная деталь. На канале Xural. tv в нижней части экрана размещена надпись: «До дня ухода русских оккупационных войск из нашей страны остался … день» с обратным отсчетом срока пребывания российских миротворцев в зоне карабахского конфликта.